Валютные торги в РФ открылись в понедельник укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курсы доллара и евро расчетами «завтра» составили 64,5 рубля и 72,9 рубля соответственно, потеряв примерно по 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов.



На 10:07 мск доллар стоит 64,47 рубля (минус 19 копеек), евро — 72,87 рубля (минус почти 20 копеек).

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что в пятницу курс рубля к доллару и евро снизился. При этом ожидаемое сохранение ставки ЦБ на прежнем уровне не оказало влияния на курс, а его просадке способствовало снижение нефтяных цен.

В компании ITI Capital добавляют, что ослабление российской валюты было связано с продажами развивающихся валют из-за турецкой лиры.



Иосуб незадолго до начала сессии понедельника прогнозировал нейтральное начало торгов рублем. По его словам, ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 64—65,3 рубля, для европейской валюты — 72,3—73,8 рубля.

«Негативный внешний фон создает риски для российской валюты, но в базовом сценарии ожидаем, что пара доллар/рубль в ближайшие дни удержится ниже отметки в 65 рублей за доллар. Ключевой драйвер для рубля — это по-прежнему общее отношение инвесторов ко всей группе EM», — говорится в комментарии управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка.