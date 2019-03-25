В ближайшие 20 лет биткоин подорожает в 100 раз, а капитализация криптовалюты превысит 7,5 трлн долларов, она обгонит золото по этому показателю, уверен основатель инвестиционного банка Galaxy Digital Майк Новограц.

По его словам, биткоин весьма силен в долгосрочной перспективе и умный шаг — вложить часть своего портфеля в эту криптовалюту, сообщает РБК .

«Капитализация золота составляет 7,5 триллиона долларов, нам надо вырасти еще в 100 раз. Это с легкостью произойдет в ближайшие 20 лет», — пояснил Новограц и добавил, что институциональные инвесторы готовятся к выходу на рынок цифровых денег, это положительно повлияет на его дальнейшие перспективы.