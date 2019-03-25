Акции Трубной металлургической компании (ТМК) росли в цене более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 25 марта. На максимуме котировки компании поднимались до 62,8 рубля.

За два последних торговых дня капитализация компании увеличилась на 26%. Интерес инвесторов к бумагам производителя труб резко вырос после того, как менеджмент ТМК сообщил о продаже 100% IPSCO компании Tenaris. Сумма сделки оценивается в 1,2 млрд долларов.

Аналитики позитивно оценили продажу ТМК акций IPSCO и не исключают, что новость продолжит подталкивать котировки компании вверх. В частности, эта сделка позволит снизить долг трубной компании, указывают в Альфа-Банке. По оценкам аналитиков банка, на конец прошлого года чистый долг ТМК составлял 2,437 млрд долларов. По их оценке, после завершения сделки коэффициент «чистый долг/EBITDA» ТМК составит примерно 1,6x при условии, что средства от нее будут направлены на погашение долга.

Инвесторам рекомендуют осторожнее подходить к покупке акций ТМК. Эксперты инвесткомпании «ЛМС» ожидают роста финансовых показателей ТМК в результате сделки и не исключают, что на этом фоне акции компании могут вырасти в цене до 75,2 рубля. Тем не менее, по их мнению, достигнутые уровни уже удобны для продажи.

«Моментом для новой покупки могут стать новые контракты на поставку труб большого диаметра на международные проекты (пока этого нет), IPO европейских заводов (малая доля в прибыли) и изменение дивидендной политики, переход к выплате из денежного потока, как у других металлургов. Пока все эти события не наступили», — говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

В БКС прогнозируют почти двукратный рост акций ТМК, при этом, как указывают в обзоре аналитики, после сделки свободный денежный поток компании может вырасти до 150—200 млн долларов.

«ТМК может стать наиболее сильной дивидендной историей среди металлургов», — подчеркивают в БКС. Единственный риск заключается в том, что менеджмент может направить денежные средства не на погашение долга, а на сделки M&A или другие цели.