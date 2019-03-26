Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 498,33 пункта. Индекс РТС снизился на 0,01%, до отметки 1 228,17.

«Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал скромный рост на 0,2% по индексу ММВБ, вновь приблизившись к отметке в 2 500 пунктов. Теоретически некоторое позитивное влияние на всю группу российских активов могло быть оказано обнародованием результатов расследования спецпрокурора США Мюллера о возможных связях избирательного штаба Трампа с Россией (признаков сговора обнаружено не было), но в то же время санкционные риски для РФ сохраняются, а отношения между странами остаются далеко не самыми благоприятными (вчера палата представителей США потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в Венесуэле). Учитывая попытки отскока на глобальных рынках, сегодня индекс Мосбиржи, на наш взгляд, имеет шансы забраться в диапазон 2 500—2 520 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.