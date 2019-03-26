Курсы доллара и евро находятся в начале валютных торгов вторника вблизи отметок предыдущего закрытия, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 64,09 рубля, что менее чем на копейку выше уровня закрытия сессии понедельника. Евро на тот же момент времени стоил 72,46 рубля (минус 5 копеек).

На 10:15 доллар был в плюсе на 4 копейки, евро — на копейку, курсы составляли 64,13 и 72,52 рубля соответственно.

«Пара доллар/рубль вернулась к отметке 64 рубля за доллар и может консолидироваться вблизи данного рубежа в ближайшие пару дней. Явных драйверов для сильного направленного движения в рубле, на наш взгляд, пока недостаточно», — говорится в комментарии управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка, распространенном в начале торгов.

«Рубль отыграл вчера пятничный провал... Скорее всего, укрепление рубля сегодня продолжится, но меньшими темпами. В любом случае покупать доллар против рубля сейчас очень опасно», — полагает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.



Между тем на 10:26 рубль продолжает демонстрировать небольшое ослабление к валютам: на 8 копеек к доллару (курс составляет 64,17 рубля) и на 6 копеек к евро (72,57 рубля).

