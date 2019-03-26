Банк России установил официальные курсы валют на 27 марта. Курс доллара понизился на 33,1 копейки, составив 64,1683 рубля (64,4993 рубля на 26 марта). Курс евро уменьшился на 34,21 копейки, до 72,5808 рубля (с 72,9229 рубля на 26 марта).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня демонстрирует более заметное ослабление к иностранным денежным единицам, чем в начале сессии. На 12:58 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,31 рубля (плюс почти 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,77 рубля (плюс 26 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии вторника составляют 64,01—64,42 рубля за доллар и 72,34—72,87 рубля за евро.

