Минфин России 27 марта проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, говорится в материалах ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска № 26227RMFS с датой погашения 17 июля 2024 года и ОФЗ-ПД выпуска № 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.