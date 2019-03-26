Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:12 мск вырос на 25 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,3325 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 21,8 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,0075—64,475 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,65, поднявшись на 14 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,5 тыс. сделок примерно на 463 млн евро по курсам от 72,34 до 72,8675 рубля за евро.

Российская валюта после укрепления днем ранее во вторник снизилась по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Рублю не смогли помочь ни рост цен на нефть, ни пик налоговых выплат, отмечает он.

«При этом важным фактором ослабления национальной валюты могло стать желание части игроков зафиксировать спекулятивные длинные позиции в рубле. Однако уже завтра «медведи» в паре USD/RUB могут попытаться вернуть себе инициативу и сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 64 рубля. Данная отметка в прошлом году четыре месяца сдерживала рост американской валюты», — комментирует эксперт.