Рубль демонстрирует некоторое ослабление к ключевым иностранным денежным единицам в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

В первую минуту торгов, на 10:01 мск, курс доллара расчетами «завтра» вырос примерно на 6 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии, а евро прибавил около 3 копеек. На 10:10 доллар в плюсе на 14 копеек, евро — почти на 8, курсы составляют 64,54 и около 72,67 рубля соответственно.

Накануне курс рубля, в отличие от рынка акций, умеренно снизился после окончания периода уплаты НДПИ в бюджет, напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. «Сегодня без новых драйверов для рынка мы ожидаем нейтрального начала торгов рублем, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,8—65 рублей, для европейской валюты — 71,9—73,3 рубля», — написал эксперт перед началом торговой сессии.

Комментируя динамику предыдущего дня на валютном рынке, заместитель директора вышеуказанной организации Наталья Мильчакова отметила: «Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая во вторник на расширенной коллегии Министерства финансов, назвала слабые стороны российской экономики. По мнению руководителя ЦБ, это прежде всего отсутствие в России длинных денег из внутренних источников. Кроме того, Набиуллина отметила, что обменный курс рубля сильно зависит от поведения нерезидентов. По-видимому, эти заявления вогнали валютных трейдеров в столь глубокий пессимизм, что даже растущая цена на нефть не смогла укрепить российскую национальную валюту».



«Российский рубль остается сильно скоррелирован с другими валютами развивающихся стран, и ключевым драйвером для рубля по-прежнему являются общерыночные тенденции, — полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский. — В ходе вчерашних торгов российская валюта ослабла на 0,5%, а пара доллар/рубль вернулась к отметке 64,4 рубля за доллар. Для сравнения: курсы бразильского реала, мексиканского песо, южноафриканского ранда снизились во вторник по отношению к доллару на 0,5—0,8%».

По его словам, какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент нет. «Согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях близок к равновесному (при текущих ценах на нефть и макропоказателях мы оцениваем его в 63—64 рубля за доллар)», — отметил аналитик. «Позитивная сезонность счета текущих операций для рубля еще сохраняется, но наличие отдельных рисков, в частности санкционного характера, оказывает сдерживающий эффект. Отметим, что на этих выходных состоится первый тур президентских выборов на Украине, что теоретически может способствовать сокращению части спекулятивных позиций в российских активах в конце недели», — добавил Поддубский.

