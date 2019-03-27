На фоне традиционного для начала года снижения активности россиян на внутреннем рынке наличной иностранной валюты чистый спрос на нее по итогам января практически не изменился по сравнению с декабрем 2018-го, при этом динамика чистого спроса на доллары и евро оказалась разнонаправленной. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Банком России «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в январе 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го на 25% до 3,8 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары снизился на 23%, на европейскую валюту — на 29%, составив 2,6 млрд и 1,2 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с декабрем на 15% до 2,1 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физлица в январе сняли 1,7 млрд долларов (минус 35% к декабрю).

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) сократилось в январе на 32% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 2,8 млрд долларов. Совокупное предложение долларов уменьшилось на 34%, евро — на 25% до 1,9 млрд и 0,8 млрд долларов соответственно. В январе россияне продали уполномоченным банкам 0,8 млрд долларов наличной инвалюты (минус 42% к декабрю) и зачислили на свои валютные счета 2 млрд долларов (минус 26%).



В результате описанных операций чистый спрос населения на наличную иностранную валюту практически не изменился в январе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1 млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары США увеличился на 57%, а на европейскую валюту — сократился на 36%, уточняют в ЦБ.