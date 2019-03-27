Акции «Норильского никеля» снижаются в цене на торгах Московской биржи. С начала предыдущего торгового дня их котировки упали на 2,5%. В 12:48 мск бумаги торговались по цене 13 тыс. 942 рубля.

На минимуме акции металлургической компании падали до 13 тыс. 776 рублей. Поводом к падению послужило заявление основного акционера и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина. Он сообщил, что планирует начать переговоры с «Русалом» об изменении дивидендной формулы с целью снижения дивидендных выплат.

«Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону понижения», — цитирует его слова агентство Bloomberg.

Как полагают аналитики Промсвязьбанка, несмотря на обширную инвестиционную программу, при сохранении текущей благоприятной ситуации на рынке металлов «Норникелю» вполне хватит денежного потока как на инвестпрограмму, так и на выплаты дивидендов.

«Мы считаем, что «Русал» будет пытаться блокировать изменение дивидендной формулы», — говорится в комментарии банка. Эксперты не исключают, что новости об изменении дивидендной программы негативно отразятся на акциях обеих компаний.