Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 58 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,9825 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 25 тыс. сделок на сумму порядка 3,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,41—64,9825 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,0825, поднявшись на 49 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 9,5 тыс. сделок примерно на 674 млн евро по курсам от 72,5475 до 73,215 рубля за евро.

Российская валюта по итогам торгов среды уступила основным соперникам. «С одной стороны, полностью исчерпан налоговый фактор — все платежи за четвертый квартал 2018 года реализованы. Локальный налоговый период при этом, случающийся ежемесячно, роли уже не играет. С другой — довольно дорогая нефть не позволяет рублю падать активнее», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Она отмечает, что в паре евро/рубль потенциал для ослабления позиций евровалюты довольно серьезный, хотя бы потому, что мировой рынок очень настороженно оценивает перспективы экономики еврозоны и видит массу поводов для продолжения торможения ВВП.

«Это рикошетит и в пару евро/рубль», — заключает эксперт.