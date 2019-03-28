Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 486,23 пункта. Индекс РТС подрос на 0,08% до отметки 1 208,2.

«Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 465—2 510 пунктов, по индексу РТС — 1 195—1 220 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.