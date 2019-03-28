Рубль был одной из наименее затронутых валют во время укрепления евро и доллара к валютам развивающихся стран 27 марта, сказала первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в кулуарах первого Международного финансово-банковского форума стран СНГ, проходящего в Ташкенте 27—30 марта.

«Вы знаете, что рынки по природе своей несколько волатильны, настроения инвесторов меняются, вчера, я так понимаю, были еще некоторые события в Турции, которые могли на настрой повлиять. Но российский рынок демонстрирует наибольшее спокойствие на этом фоне», — сообщила представитель регулятора.