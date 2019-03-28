Банк России установил официальные курсы валют на 29 марта. Курс доллара повысился на 20,87 копейки, составив 64,8012 рубля (64,5925 рубля на 28 марта). Курс евро вырос на 17,02 копейки до 72,8884 рубля (с 72,7182 рубля на 28 марта).

На Московской бирже сейчас тоже немного дорожают обе валюты после разнонаправленного открытия торгов в узком диапазоне. На 12:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,91 рубля (плюс примерно 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — около 73,04 рубля (плюс почти 14 копеек).

Диапазон котировок с начала торгов составляет 64,65—64,97 рубля за доллар и 72,78—73,09 рубля за евро.

