Аналитики Альфа-Банка считают акции «Норильского никеля» привлекательными для долгосрочных инвестиций, делая ставку на рост стоимости палладия.

Новость о том, что основной акционер и глава компании Владимир Потанин намерен добиваться снижения дивидендных выплат, негативна для акций «Норильского никеля» в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики банка Борис Красноженов и Юлия Толстых.

«Внимание рынка сейчас приковано к дивидендным выплатам. Тем не менее большой дефицит палладия на рынке стимулирует рост цен на этот металл выше 1,6 тысячи долларов за унцию, а из-за потенциального дефицита никеля премиального качества рост становится приоритетным для инвестиционной привлекательности «Норильского никеля», — написали они в комментарии.

В Альфа-Банке отмечают, что акционеры «Норильского никеля» уже не в первый раз пересматривают соглашение о дивидендных выплатах, которое сейчас предусматривает коэффициент дивидендных выплат на уровне 60% EBITDA. При этом дивидендная доходность акций компании превышает средний показатель в отрасли почти в два раза.

«Если «Норильский никель» будет реализовывать стратегию сбалансированного роста, сохраняя дивидендную доходность в двузначном выражении, долговая нагрузка компании вырастет, что повлечет за собой в соответствии с условиями текущего соглашения о дивидендных выплатах и формулой расчета снижение коэффициента дивидендных выплат и, как следствие, подорвет инвестиционную привлекательность компании», — считают аналитики.

Они полагают, что если менеджмент «Норильского никеля» сможет сохранить правильный баланс между расходами на дивиденды и инвестиции, это может обеспечить сильный потенциал роста акций в среднесрочной перспективе.

В среду, 27 марта, акции компании падали в цене на 3%, до 13 тыс. 776 рублей. Поводом к падению послужило заявление основного акционера и президента «Норильского никеля» Владимира Потанина. Он сообщил, что планирует начать переговоры с «Русалом» об изменении дивидендной формулы с целью снижения дивидендных выплат.