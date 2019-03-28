Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,9825 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 26 тыс. сделок на сумму порядка 3,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,65—65,2875 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,0075, поднявшись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8,5 тыс. сделок примерно на 550,6 млн евро по курсам от 72,7825 до 73,275 рубля за евро.

Курс доллара на Мосбирже превысил 65 рублей Курс доллара на Московской бирже превысил 65 рублей с 18 марта 2019 года, свидетельствуют данные торгов.

Российская валюта по итогам торгов четверга вновь понесла потери. Негативное влияние на российскую валюту оказало сразу несколько факторов, отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Это и рынок энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent в моменте уходил ниже 67 долларов за баррель, и общее негативное отношение к валютам EM, и прохождение пика налоговых выплат», — перечисляет эксперт.

В результате, резюмирует он, у доллара появилась возможность подняться выше сопротивления, расположенного на уровне 65 рублей. В случае если «быки» в американской валюте смогут закрепиться над этой отметкой, у них появится шанс на возвращение в коридор 65,5—66 рублей, прогнозирует аналитик.

