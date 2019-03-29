Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,71 рубля, снизившись на 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 72,71 рубля (минус 14 копеек).

Иностранные валюты к рублю показали накануне разнонаправленную динамику (доллар подорожал, а европейская валюта подешевела) на фоне снижения курса евро к доллару с 1,125 до 1,122, напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Утренний умеренный рост нефтяных котировок способен оказать поддержку рублю в начале сегодняшних торгов, — написал эксперт незадолго до старта сессии. — Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 64,3—65,6 рубля, для европейской валюты — 72,1—73,6 рубля».

«Вчера российские компании выплачивали налог на прибыль, соответственно, мартовский налоговый период завершился, и влияние внешних факторов на рубль в ближайшее время может стать еще более значительным. Какой-либо выраженной внутренней истории в динамике рубля на текущий момент не наблюдается. Отметим также, что на этих выходных состоится первый тур президентских выборов в Украине, что теоретически может способствовать сокращению части спекулятивных позиций в российских активах в конце недели, но не думаем, что данная тенденция будет определяющей», — отмечал перед началом торгов главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

«В базовом сценарии в ближайшие дни ожидаем консолидацию пары доллар/рубль преимущественно под отметкой в 65 рублей за доллар. Курс рубля снова локально недооценен, но краткосрочная динамика в первую очередь определяется риск-аппетитом на глобальных рынках», — указал эксперт.

