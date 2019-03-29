Решение Федеральной резервной системы США отказаться от планов повышения ставок в этом году вызвало очередной приток средств в облигации развивающихся рынков. По данным компании EPFR Global, за неделю, завершившуюся в среду, 27 марта, в глобальные фонды развивающихся рынков инвесторы вложили 2,2 млрд долларов.

«Инвесторы продолжают закачивать деньги в бонды EM с расчетом на carry trade», — написал в комментарии главный стратег компании «БКС Глобал Маркетс» Вячеслав Смольянинов.

В то же время акции развивающихся рынков по-прежнему не пользуются популярностью. Очередной кризис в Турции, обрушивший курс лиры более чем на 10%, спровоцировал волну распродаж. Самые большие оттоки средств наблюдались в фондах, инвестирующих в Китай (минус 1 млрд долларов), а в фондах, инвестирующих в страны Латинской Америки, напротив, наблюдался приток. Лидером стали бразильские фонды, получившие 138 млн долларов.

Инвесторы также продолжают избегать вложений в российские акции. Несмотря на относительную стабильность рубля, многих пугают возможные санкции. На прошлой неделе был опубликован доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, где Россию признали виновной во вмешательстве в выборы, а также глава Госдепа сообщил о новых мерах НАТО против милитаризации Крыма и Азовского моря. За неделю инвесторы забрали из российских фондов акций 100 млн долларов, а фонды облигаций потеряли 10 млн долларов. Впрочем, с учетом глобальных фондов сальдо осталось положительным: нерезиденты вложили в российские бонды 90 млн долларов.

В БКС отмечают, что неделей ранее в отечественные облигации через глобальные фонды поступило 50 млн долларов. Притоки наблюдаются уже 12 недель подряд.



На прошлой неделе Минфин сообщил, что перевыполнил план по размещению ОФЗ. По информации ЦБ, с начала года доля иностранцев в российских госбумагах выросла на 1,5 процентного пункта, составив 25,9%.

