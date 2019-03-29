Банк России установил официальные курсы валют с 30 марта. Курс доллара опустился на 6,65 копейки, составив 64,7347 рубля (64,8012 рубля на 29 марта). Курс евро уменьшен на 16,54 копейки до 72,723 рубля (с 72,8884 рубля на 29 марта).

На валютных торгах Московской биржи сохраняется утренняя тенденция к укреплению рубля. На 12:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 64,72 рубля (минус 22 копейки к уровню закрытия предыдущей сессии), курс евро — 72,58 рубля (минус 28 копеек).

Диапазоны курсов с начала торгов — 64,64—64,85 рубля за доллар и 72,55—72,8 рубля за евро.

