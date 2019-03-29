Геополитическая премия в курсе рубля снизилась до минимального уровня за год. Об этом заявил в ходе бизнес-завтрака Сбербанка для крупнейших корпоративных клиентов на тему «Куда движется рубль?» стратег по рынкам валют и процентных ставок Sberbank CIB Юрий Попов.

«Рубль показывает в этом году наибольший рост среди валют развивающихся рынков, которые в последнее время вновь под давлением, — сказал Попов, чьи слова приводятся в релизе Сбербанка. — Геополитическая премия в рубле снизилась до минимального уровня за год и, по нашим оценкам, составляет не более 5%».

По словам Попова, в целом ожидается, что в 2019 году рубль будет стабильным. Впрочем, возможности укрепления рубля он считает ограниченными, тогда как риски ослабления сильнее.



Накануне эксперты Высшей школы экономики написали в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе», что даже при росте нефтяных цен до 80 долларов за баррель рубль укрепится незначительно — до 62—63 за доллар.