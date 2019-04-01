Фондовые торги в России открылись в понедельник ростом ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,31% к уровню закрытия пятничных торгов, индекс РТС — 0,84%. На 10:07 индекс Мосбиржи составил 2 504,47 пункта (плюс 0,3%), индекс РТС — 1 207,48 пункта (плюс 0,78%).

«Аппетит к риску на глобальных рынках заметно улучшился, но российским активам сложно реализовать потенциал при ожиданиях введения новых санкций», — полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Как напоминает эксперт, в прошлую пятницу стало известно, что представители Госдепартамента и Министерства финансов США подготовили конкретные положения второго раунда санкций за химоружие (после ноябрьского доклада Госдепартамента о том, что у американской стороны нет оснований считать, что Россия прекратила использовать химоружие, США, согласно собственному же законодательству, обязаны реализовать второй раунд ограничений), и данный документ передан на подпись президенту. О содержании второго пакета пока конкретной информации не имеется, но появление самой новости о новых ограничениях оказало заметное давление на позиции российских активов в конце прошлой недели, отмечает Поддубский.

«При этом общий риск-аппетит на глобальных рынках за последние дни несколько улучшился. Очередной раунд торговых переговоров США — Китай вновь завершился заверениями сторон о продуктивной работе и приближении к согласованию полноценной сделки (источники сообщают о начавшейся работе над формальностями, такими как согласование версии текста на двух языках). Дополнительного позитива рисковым активам придали опубликованные на выходных индексы деловой активности Китая... Открытие недели на глобальных рынках проходит в позитивном ключе», — указывает Поддубский.



«Учитывая оптимизм на глобальных рынках, сегодня ожидаем новой попытки индекса (Мосбиржи. — Прим. Банки.ру) закрепиться в диапазоне 2 500—2 520 пунктов, однако от более существенного роста будут сдерживать санкционные опасения», — писал аналитик перед началом торгов.