Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 33 копейки, а евро — 30 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:08 курс доллара расчетами «завтра» составил 65,36 рубля (минус почти 28 копеек), курс евро — 73,4 рубля (минус примерно 26 копеек).

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов перед началом торгов писал, что «сегодня на малоликвидном пока рынке Forex рубль отыграл у доллара около 30 копеек... Кроме растущих американских фьючерсов и дорожающей нефти поддержку рублю окажет ослабление доллара на мировом рынке».

В Промсвязьбанке считают, что «общее улучшение аппетита к риску на глобальных рынках может способствовать возвращению пары доллар/рубль ближе к отметке 65 рублей за доллар. Однако неопределенность в отношении содержания второго раунда санкций будет оказывать сдерживающий эффект на рубль».

