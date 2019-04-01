Проекты по первичному размещению токенов (ICO) привлекли 118 млн долларов в начале текущего года, что в 58 раз меньше, чем за аналогичный период в 2018-м, когда они собрали 6,9 млрд долларов.

Как сообщает РБК , ссылаясь на The Wall Street Journal, падение интереса инвесторов может быть связано с действиями регуляторов, которые приостанавливают деятельность проектов, не соответствующих требованиям, а также с высокой степенью мошенничества в этой области и общим снижением рынка.

Таким образом, из 2,5 тыс. кампаний, проведенных с 2017 года, 55% не смогли привлечь необходимое финансирование, а из оставшихся только 15% токенов торгуются выше цены ICO.