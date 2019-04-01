Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,97% и составил 2 521,25 пункта. Индекс РТС вырос на 1,35%, до отметки 1 214,29.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,53%, «Газпрома» — на 3,29%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,25%, «АЛРОСы» — на 1,01%, Московской биржи — на 1,14%.

«Индекс Мосбиржи на волне этого оптимизма поднялся к максимуму с 13 февраля и тестировал 2 525 пунктов. Индекс РТС вернулся к повышению после коррекции и восстановился в область 1 212 пунктов. Смогут ли отечественные покупатели продолжить покупки и далее — большой вопрос. Если конъюнктура сохранится к завтрашним торгам без принципиальных изменений, то «быки» точно продолжат поход наверх. Для рублевого индикатора при таких вводных цель подъема находится на уровне 2 535 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.