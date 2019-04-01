Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с 13 ноября 2018 года, свидетельствуют данные международной биржи ICE.

На 20:15 мск стоимость барреля составила 69,03 доллара.

«Несмотря на то, что время от времени на цену «черного золота» давят опасения насчет замедления мировой экономики, американские санкции в отношении Венесуэлы и Ирана, а также сделка ОПЕК+ продолжают оказывать поддержку фьючерсным контрактам на Brent и WTI. В пятницу игрокам так и не удалось пробиться сквозь сопротивление 68,5 доллара (новый контракт Brent). Однако если третья попытка штурма данного рубежа увенчается успехом, фьючерсный контракт на эталонный сорт Brent в апреле сможет протестировать отметки в 70—71 доллар», — прокомментировал аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.