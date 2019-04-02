Банк России установил официальные курсы валют на 3 апреля. Курс доллара повысился на 5,5 копейки, составив 65,4726 рубля (65,4176 рубля на 2 апреля). Курс евро опустился на 18,05 копейки до 73,3162 рубля (с 73,4967 рубля на 2 апреля).

На Московской бирже сохраняется утренняя тенденция к удорожанию обеих валют. На 13:33 мск курс доллара расчетами «завтра» равен 65,44 рубля, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 13:32 стоит 73,29 рубля (плюс почти 22 копейки).

Курсовые диапазоны на середину дня вторника — 65,18—65,56 рубля за доллар и 73,1—73,39 рубля за евро.

