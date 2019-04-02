Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,26% и составил 2 527,77 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,16% — до отметки 1 216,2.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,24%, «Газпрома» — на 0,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,83%, «АЛРОСы» — снизились на 0,7%, Московской биржи — на 0,22%.



«Российский рынок акций во вторник остается в плюсе, хотя очевидно, что энтузиазм покупателей имеет пределы. Индекс Мосбиржи к вечеру поднялся в область 2 527 пунктов, краткосрочный торговый коридор здесь сосредоточен в пределах 2 510—2 535 пунктов. Если на площадку придут «медведи», рублевый индикатор быстро вернется в область 2 485 пунктов. Индекс РТС смотрится стабильно около 1 215 пунктов, но пока здесь не видно потенциала для продолжения подъема», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

