В Центробанке рассчитывают, что российские компании скоро начнут выпускать облигации для иностранцев по упрощенной схеме. Такое право эмитенты получили с прошлого года, когда вступили в силу поправки к закону «О рынке ценных бумаг», позволяющие не спрашивать разрешения регулятора для выпуска бондов по западному праву.

Кроме того, для выпуска ценных бумаг за рубежом не потребуется создавать специальные SPV-компании. В ЦБ признают, что эта практика уже устарела и не учитывает специфику рынка облигаций.

Как рассказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына, эта инициатива во многом была связана со сложными условиями, в которых оказался российский бизнес после введения санкций.

«Европейские рынки стали более сложными для наших эмитентов, и их интересы сместились в сторону Востока», — заявила она.

Однако китайское законодательство не признает практики использования SPV для выпуска ценных бумаг.

«Компании могут выпускать облигации по китайскому праву с собственного баланса. Мы не видим здесь особых рисков», — отметила Курицына.

По ее словам, упрощение процедуры эмиссии облигаций уравнивает в правах тех, кто пользуется банковскими кредитами, и тех, кто размещает ценные бумаги на рынке.