Рубль начал торговую сессию среды разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрирует небольшое укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 доллар дешевел на 12 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро был в незначительном плюсе — менее чем на копейку. На 10:07 курс доллара расчетами «завтра» составил 65,15 рубля (минус 15 копеек). Курс евро на 10:06 равнялся 73,08 рубля (минус 8 копеек).

«Складываются неплохие предпосылки для ухода рубля ниже отметки 65. Кроме дорожающей нефти и общемирового настроя на позитив на открытии торгов российскую валюту поддержит слабеющий доллар, который в паре с евро так и не смог уйти ниже отметки 1,12 и начал рисовать отскок от нее. Пока пара евро/доллар растет чуть менее чем на 0,2%, а индекс доллара снижается на 0,15%», — отмечал в комментарии, распространенном перед началом торгов, аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Рубль, вопреки росту нефтяных котировок, накануне умеренно снизился, — напоминает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. — На рынок давила осторожность иностранных инвесторов в гособлигации после информации о готовящихся новых санкциях».



«Однако уже сегодня может перевесить фактор роста нефти к многомесячным максимумам, и у рубля есть шансы укрепиться, — прогнозирует эксперт. — Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,6—66 рублей, для европейской валюты — 72,4—73,9 рубля».

