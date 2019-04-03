Минфин в апреле (в период с 5 апреля по 13 мая) направит на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке 255,4 млрд рублей. Такие данные приводятся в сообщении на сайте ведомства.

Согласно материалам Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2019 года в размере 307,2 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2019 года составило минус 51,8 млрд рублей.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет плюс 255,4 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 апреля по 13 мая 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,6 млрд рублей», — указано в сообщении.

Напомним, на март (на период с 7 марта по 4 апреля 2019 года) Минфин анонсировал покупку валюты на 310 млрд рублей.

Центробанк 23 августа 2018 года объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018 года, и пообещал принять решение о возобновлении покупок с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. Позже регулятор продлил приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца 2018-го.

В декабре Банк России принял решение возобновить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019-го.



С 1 февраля ЦБ начал проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом регулятор оставляет за собой право приостанавливать покупки в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.