Банк России установил официальные курсы валют на 4 апреля. Курс доллара понизился на 30,87 копейки, составив 65,1639 рубля (65,4726 рубля на 3 апреля). Курс евро опустился на 14,37 копейки до 73,1725 рубля (с 73,3162 рубля на 3 апреля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:38 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,19 рубля (минус почти 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:37 стоил 73,32 рубля (плюс 16 копеек).

В среду в первой половине дня сделки совершались по курсам от 65,04 до 65,28 рубля за доллар и от 73,04 до 73,41 рубля за евро.

