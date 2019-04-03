Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,18% и составил 2 532,32 пункта. Индекс РТС вырос на 0,67% до отметки 1 224,35.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,38%, «Газпрома» — на 1,28%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,54%, «АЛРОСы» —подросли на 0,55%, Московской биржи — опустились на 1,49%.



«В среду ралли на российском рынке акций продолжилось. Индексу Мосбиржи, впрочем, внутри дня не хватило сил покупателей, чтобы пробить пик от 6 февраля на уровне 2 551 пункта, поэтому сегодняшний максимум составил 2 549 пунктов. Будет ли рынок еще выше? Не исключено, хотя покупать на максимумах вряд ли найдется много желающих. Индекс РТС вернулся к 1 226 пунктам, индикатор может закрепиться пока в пределах 1 220—1 230 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

