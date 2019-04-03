Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск опустился на 17 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,13 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 24,5 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,04—65,48 рубля за доллар.

Курс евро на 19:01 мск составил 73,213 рубля, поднявшись на 5 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,2 тыс. сделок примерно на 528,4 млн евро по курсам от 73,04 до 73,5 рубля за евро.

«Доллар США к вечеру почти не движется и торгуется по 65,24 рубля. Краткосрочный диапазон колебаний в паре доллар/рубль остается без изменений в пределах 65,1—65,65. Евро консолидируется около 73,3 рубля, здесь границы коридора сохраняются внутри 73—73,75 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.