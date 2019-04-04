Российский рубль, чуть подорожавший к доллару и евро в самом начале валютных торгов четверга, в последующие минуты демонстрирует ослабление в узком диапазоне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на 10:01 мск доллар подешевел на 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, евро — на 3. На 10:09 курс доллара расчетами «завтра» составил 65,27 рубля, курс евро на 10:08 равнялся 73,32 рубля (плюс 3 копейки в обоих случаях).

«Рубль находится под давлением санкций и снижения цен на нефть», — отметила в комментарии, распространенном перед началом торгов, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Она констатировала, что «в среду, 3 апреля, рубль попытался взять скромный реванш, но получилось победить только доллар, причем головокружительного успеха не произошло».

«В среду в конгресс США был все-таки внесен скорректированный законопроект об антироссийских санкциях. В тексте законопроекта упоминаются пять российских государственных банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, причем Минфину США предлагается либо заблокировать находящиеся на территории США активы нескольких из них, либо запретить американским гражданам и юридическим лицам открывать счета в этих банках. Также предусматривается запрет для американских физических и юридических лиц на операции с государственным долгом РФ и на любые инвестиции в российский энергетический сектор (возможно, здесь подразумевается еще и запрет на инвестиции в ценные бумаги российских энергокомпаний)», — указывает Мильчакова.

Негатива российскому рублю, по мнению эксперта, «добавило еще и заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Венесуэла пока не перечислила России положенные платежи по долгу». «Напомним, что Венесуэла должна стране 3,15 миллиарда долларов, но в 2017 году Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации этой задолженности. В течение месяца у Венесуэлы есть шанс перечислить России транш на сумму примерно 100 миллионов долларов без штрафных санкций. Но на валютный рынок это событие большого оптимизма не принесло», — пишет аналитик.