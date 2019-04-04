Банк России установил официальные курсы валют на 5 апреля. Курс доллара повысился на 16,42 копейки, составив 65,3281 рубля (65,1639 рубля на 4 апреля). Курс евро поднялся на 24,98 копейки до 73,4223 рубля (с 73,1725 рубля на 4 апреля).

На Московской бирже сохраняется утренняя тенденция к ослаблению рубля. На 12:36 мск курс доллара расчетами «завтра» равен 65,43 рубля (плюс 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 73,45 рубля (плюс 16 копеек).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 65,17—65,5 рубля за доллар и 73,23—73,54 рубля за евро.

