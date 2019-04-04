Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме, направив на выплаты в общей сложности 1,8 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Последние четыре года, в соответствии с дивидендной политикой, банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ. В ноябре 2018 года наблюдательный совет банка принял решение утвердить дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО», — говорится в сообщении.

Таким образом, по обыкновенным акциям дивиденды будут выплачены в размере 3,71 рубля на одну обыкновенную акцию. По привилегированным акциям — в размере 11 копеек на одну привилегированную акцию.

Общее собрание акционеров состоится 29 мая 2019 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 10 июня 2019 года.