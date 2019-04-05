Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 7 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,41 рубля, курс евро понизился менее чем на копейку до 73,47 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта в пятницу будет вновь пытаться уйти под отметку 65, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«Пока для укрепления рубля есть основания: это, хоть и слабое, но снижение доллара на мировом рынке, дорогая нефть и рост общерыночного оптимизма», — комментирует эксперт.

В четверг вечером нефть достигла отметки 70 долларов за баррель, напоминает аналитик, но сил для роста не хватило, и котировки откатились в район 69,3.

«Это не начало коррекции, просто если внимательно посмотреть на нефть, она растет восходящей синусоидой», — поясняет Антонов. Поэтому, считает он, цена на нефть поднимется выше 70 долларов и пойдет в район 73 долларов.

«Благоприятным фактором для нефти является в том числе отсутствие в последнее время заявлений президента США Дональда Трампа о том, что цена на энергоносители высока и ее надо бы снизить», — замечает Антонов.