ЦБ установил официальные курсы валют с 6 апреля. Курс доллара повысился на 7,91 копейки, составив 65,4072 рубля (65,3281 рубля на 5 апреля). Курс евро увеличился на 1,69 копейки до 73,4392 рубля (73,4223 рубля на 5 апреля).



Российская валюта продолжает плавное отступление в парах с долларом и евро, замечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«В обоих случаях наблюдается сохранение тренда на планомерное снижение рубля: на его котировки перестали влиять внешние факторы. Это стало понятно после того, как общее усиление спроса на доходные активы на мировых рынках в буквальном смысле прошло мимо российской валюты», — комментирует эксперт.

Наиболее значимой причиной этого изменения он считает усиление санкционной риторики. К угрозам санкций относительно Украины и британского «дела Скрипалей» добавилась Венесуэла, а потому все внимание инвесторов приковано именно к этим новостям, поясняет аналитик.

По его прогнозу, рубль может остаться уязвимым перед дальнейшим снижением. «Технический анализ графика предполагает, что в перспективе недели USD/RUB может сползти в область 67 и даже 68», — отмечает эксперт.

Для EUR/RUB ближайшими потенциальными целями Купцикевич называет уровни 74, которые ранее служили важной поддержкой (то есть валюту активно покупали на спадах к этой отметке). В более длительной перспективе стоит присмотреться к 75, рекомендует аналитик.

