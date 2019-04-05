Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии пятницы, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,34 рубля, что почти на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.



Евро на указанный момент времени стоил 73,29 рубля (минус 19 копеек).

В течение основной сессии было заключено порядка 18,3 тыс. сделок с долларом на сумму 1,86 млрд долларов и 5,8 тыс. сделок с евро на сумму 400,6 млн евро. Курсовые диапазоны составили 65,13—65,52 рубля за доллар и 73,15—73,5 рубля за евро.



«Российскую валюту поддержали два фактора, — полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Стоит отметить как ситуацию на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent торгуется под многомесячными максимумами, так и некоторую фундаментальную недооцененность российской валюты. Оба фактора позволили рублю отыграть часть потерь. Однако отсутствие поддержки со стороны экспортеров не позволяет «медведям» увести доллар ниже поддержки, расположенной на уровне 65 рублей».

«Поддержку российской валюте оказывают нефтяные цены, но риск ужесточения антироссийских санкций сдерживает попытки рубля уйти под отметку 65», — считает младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

