Интерес к биткоину в России в начале апреля увеличился в шесть раз. Такие данные Google Trends приводит РБК , напоминая, что в это время стоимость криптовалюты поднялась на 27% и впервые в 2019 году превысила 5 тыс. долларов.

Больше всего запросов со словом «биткоин» за последнюю неделю сделали в Чеченской Республике, на втором месте — Ненецкий автономный округ, третью позицию занимает Республика Марий Эл. Москва расположилась на 24-й строчке рейтинга.

Наиболее популярные тематические запросы в Google — «Самое выгодное предложение биткоин» и «Почему вырос биткоин». Люди также интересовались курсом Ripple.



В целом в мире больше всего запросов со словом bitcoin делали в Нигерии, Нидерландах, ЮАР, Австрии и Швейцарии. В США чаще всего подобную информацию искали в Калифорнии, Вашингтоне и Неваде.