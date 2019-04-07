I квартал 2019 года для рубля оказался очень удачным: среди ключевых мировых валют, как развитых, так и развивающихся, рубль показал лучшую динамику, укрепившись по отношению к доллару на 6,4%, сообщил «Российской газете» эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.



Основной причиной его успеха в прошлом квартале стал всплеск интереса к рисковым активам, в особенности на развивающихся рынках. Смягчение риторики ФРС сняло риски ухудшения ситуации с глобальной ликвидности, так как это было основной причиной падения мировых рынков в конце прошлого года, говорит аналитик.

«Российская валюта остается достаточно устойчивой, чему в первую очередь способствуют высокие цены на нефть, выросшие с декабря прошлого года на 40%. Кроме того, относительно благоприятная финансово-экономическая ситуация в России является одним из главных преимуществ рубля перед валютами-аналогами», — отмечает Дмитрий Бабин.

Если антироссийское санкционное давление не будет усиливаться, а нефтяные котировки, способные скорректировать столь сильный рост, все же не превратят это движение в обвал, то в этих условиях рубль может возобновить восходящую динамику, вернувшись к установленным в конце марта восьмимесячным вершинам, считает эксперт.

«Летом диапазон колебаний доллара может установиться в границах 64—66 рублей, у евро подобные границы могут находиться на уровнях 72—74 рубля. Однако единая валюта сейчас находится под давлением негативной статистики по европейской экономике, а также неопределенностью, связанной с выходом Великобритании из ЕС. Поэтому пара евро/рубль может демонстрировать более слабую динамику», — комментирует Бабин.

На втором месте по укреплению в I квартале расположился египетский фунт, немного ниже — британский фунт. Неплохую динамику продемонстрировал китайский юань, получивший поддержку от переговоров между США и КНР по внешнеторговому соглашению. Бесспорным аутсайдером I квартала стало аргентинское песо, потерявшее почти 15%, в результате чего был обновлен исторический минимум. Все это стало следствием усугубляющихся экономических проблем Аргентины. Ощутимые потери понесла и турецкая лира, активные продажи которой возобновились в конце марта на фоне обострения внутриполитической ситуации, противостояния с США, а также проблем в финансовой системе страны, заключает эксперт.