После отмены санкций США против UC Rusal и En+ для российских компаний открылось «окно возможностей», пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов. По расчетам агентства, в ближайшее время российские компании могут привлечь 1,4 млрд долларов.

«Открылось окно возможностей для размещения акций. Владельцы и компании пытаются этим воспользоваться. Такие окна становятся редкими и короткими для российских активов, и неясно, когда появятся следующие», — цитирует Bloomberg главного стратега BCS Global Markets Кирилла Чуйко. Схожего мнения придерживается и аналитик Societe Generale SA Сергей Донской. Он полагает, что в ближайшее время продажи ценных бумаг будут расширяться на фоне высокого спроса со стороны иностранных инвесторов. В первую очередь это относится к российским сельскохозяйственным компаниям.

Bloomberg приводит данные о крупных сделках российских компаний, уже совершенных в марте и анонсированных в апреле. Так, структуры совладельцев «Норникеля» Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова 13 марта продали 1,7% компании на Московской бирже на общую сумму 551 млн долларов. Эта сделка стала крупнейшим размещением акций в горно-металлургическом секторе в 2019 году.

Среди крупных размещений на бирже, связанных Bloomberg с окном возможностей, агентство выделяет также продажу Саидом Керимовым акций «Полюса» на 380 млн долларов, сделку с акциями Evraz на 200 млн долларов (продавцами также выступали структуры Абрамовича и его партнеров) и намеченное на 11 апреля размещение акций «Черкизово» (компания объявила о планах привлечь порядка 200 млн долларов).

Производитель алюминия UC Rusal, как и его основной акционер En+, оказался под санкциями США вместе с другими компаниями Олега Дерипаски. В санкционный список их внесли в апреле 2018 года. В декабре 2018-го Минфин США согласился снять ограничения при выполнении нескольких условий. В их числе — снижение доли Дерипаски в компании, включение независимых директоров в совет директоров и строгий аудит работы компании. В конце января, по истечении 30 дней с момента заключения сделки, санкции были сняты.