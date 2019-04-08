Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 548,08 пункта. Индекс РТС вырос на 0,32% — до отметки 1 229,82.

Также, как свидетельствуют данные торгов, индекс Мосбиржи на 10:16 мск побил очередной исторический рекорд, превысив 2 555 пунктов. Последнего пикового значения индекс достигал 6 февраля 2019 года, на уровне 2 551,97 пункта в верхней точке.



«Неопределенность на азиатских площадках и одновременно продолжающая расти нефть задают умеренно позитивный внешний фон перед открытием рынка акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 515—2 565 пунктов, по индексу РТС — 1 215—1 240 пунктов», — отметил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.