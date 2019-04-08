Цена барреля нефти Brent впервые с 12 ноября 2018 года превысила 71 доллар, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.



По данным на 18:51 мск, стоимость июньских фьючерсов Brent составила 71,07 доллара за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне обострения ситуации в Ливии, отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

«Кроме того, рынок растет на общем риск-позитиве, который формируют ожидания скорого заключения всеобъемлющего торгового соглашения между США и КНР, а также мягкость риторики американских и европейских монетарных властей», — добавляет эксперт.



Похоже, что «черное золото» пойдет в район 73 долларов, где лонги нужно будет фиксировать, не исключает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.