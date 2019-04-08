Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 65 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 29 марта.

По данным на 18:35 мск, курс доллара потерял 36 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 64,98 рубля, курс евро на это же время понизился на 15 копеек до 73,15 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Поддержку российскому рублю оказывают высокие цены на нефть, отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Плюс к этому, добавляет он, уже в ближайшее время экспортеры начнут подготовку к налоговым выплатам, что приведет к увеличению предложения иностранной валюты на рынке.

«В сложившейся ситуации, в случае отсутствия санкционных новостей, можно ожидать, что «медведи» в американской валюте сохранят инициативу в своих руках и попытаются увести доллар ниже поддержки, расположенной на уровне 65 рублей», — комментирует эксперт.

