Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск снизился на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,0225 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 22 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,955—65,4525 рубля за доллар.

Курс евро на то же время равнялся 73,2125 рубля, уменьшившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,5 тыс. сделок примерно на 400,3 млн евро по курсам от 73,1325 до 73,515 рубля за евро.

Российская валюта, которая весь торговый день топталась на месте в паре с долларом, к вечеру начала заметное укрепление, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Утренние попытки ослабить рубль не увенчались успехом, и с обеда российская валюта начала осторожное укрепление. Впереди у рубля отметка 65, которая, скорее всего, будет пройдена», — комментирует аналитик компании «Алор Брокер» Евгений Корюхин. По его словам, большинство игроков смотрит на рубль позитивно: число открытых коротких позиций юридических лиц по фьючерсу на пару доллар/рубль почти вдвое превышает число длинных.

Что касается частных инвесторов, продолжает он, то они зачем-то начали покупать доллар: число лонгов почти в четыре раза превышает число шортов.

«Скорее всего, рынок отберет деньги у значительной части «физиков». Пока время играть против рубля не пришло», — рассуждает аналитик.

Ожидаемый коридор колебаний в паре доллар/рубль на ближайшее время составляет 65—65,5, по паре евро/рубль — 73,1—73,65, полагает Бодрова.