Рубль начал торговую сессию положительным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 доллар дешевел на 10 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро упал в цене на 15 копеек. На 10:05 курс доллара расчетами «завтра» составил 64,83 рубля (минус 5 копеек). Курс евро на 10:05 был чуть меньше 73 рублей (минус почти 8 копеек). Минимальный курс с начала торгов вторника составил 72,92 рубля за евро.

«Для всей группы валют EM интерес на этой неделе может представлять публикация протоколов с последнего заседания ФРС в среду. Появление любых новостей санкционного характера также может способствовать заметному росту волатильности в рубле», — полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

По словам заместителя директора информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, свою роль в укреплении рубля сыграла не только дорожающая нефть, но и довольно обнадеживающие новости о санкциях.

«У конгрессменов США нет уверенности, что жесткий закон о санкциях подпишет президент, на которого уже перестало давить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Эти заявления также помогли укреплению рубля», — добавила она.