Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента — катастрофических облигаций (cat bonds), привязанных к рискам катастрофических событий. Об этом сообщил журналистам президент РНПК Николай Галушин.



Такие бонды срабатывают, если происходит катастрофическое событие, пояснил Галушин. Для РНПК возможность выпуска такого инструмента могла бы стать одной из альтернатив покупки перестраховочной защиты и снизить нагрузку на капитал. Cat bonds дают инвестору доходность, если катастроф не происходит, в случае катастрофического убытка он ничего не получает плюс может потерять вложенные средства.

На данный момент РНПК может защищать с помощью перестрахования только несанкционную часть портфеля, а в случае выпуска катастрофических бондов на российском рынке сможет защищать весь портфель, пояснил глава РНПК, уточнив, что вопрос пока только в стадии проработки, для выпуска катастрофических бондов необходимо будет создать специальную финансовую организацию-эмитента. Галушин оценил временные перспективы запуска подобных бумаг как минимум в несколько лет, так как необходимо менять законодательство.

«Мы должны создать специальную финансовую организацию, которая будет эмитентом, в нынешней конструкции закона это как раз и есть камень преткновения. Но дальше возникает проблема, каким образом будут строиться отношения наши с этой финансовой организацией, потому что между нами должен действовать фактически договор перестрахования. Поскольку это специальная финансовая организация, которая по закону создается под размещение ценных бумаг, никакого договора перестрахования быть не может, потому что они не могут иметь лицензию на перестрахование», — объяснил он.

Президент РНПК высказал свои сомнения в том, что у инвесторов будет интерес к подобного рода продукту, уточнив, что 90% территории страны не подвержены катастрофическим событиям, к тому же доходность на рынке ОФЗ остается высокой 7—9%, намного выше, чем на Западе, поэтому дополнительная доходность по катастрофическим облигациями не будет столь существенной.