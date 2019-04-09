Рубль в марте укрепился в номинальном и реальном выражении, свидетельствуют данные опубликованной Центробанком сводки «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — марте 2019 года» .

Средний номинальный курс доллара в марте составил 65,14 рубля (в феврале — 65,86 рубля), с начала текущего года — 66,11. Средний номинальный курс евро в марте равнялся 73,75 рубля (в феврале — 74,78 рубля), с начала года — 75,14.

В реальном выражении рубль укрепился в марте по сравнению с февралем этого года на 1% к доллару и на 1,3% к евро, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 4% к доллару и на 5,2% к евро.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам, по оценке, повысился в марте по сравнению с февралем 2019 года на 1%, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 3,6%.

По динамике реального курса Банк России при первой публикации данных приводит оценочные значения, в дальнейшем они зачастую корректируются. В частности, понижена оценка реального укрепления рубля к корзине валют в феврале по сравнению с предыдущим месяцем — с 2,4% до 2,2%.

Эффективный курс рубля рассчитывается в 2019 году на базе курсов валют 42 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Согласно данным ЦБ, крупнейшими торговыми партнерами РФ являются Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и Италия, которая в этом году вытеснила США из топ-пятерки на шестое место. В 2018 году эффективный курс рубля рассчитывался на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России.



В годовом выражении (по сравнению с январем — мартом 2018 года) рубль ослаб по реальному курсу, согласно оценке ЦБ, на 10,9% к доллару, 3,5% к евро и 5% к корзине валют.